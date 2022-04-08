Ukrayna'da Kramatorsk garı vuruldu: 5'i çocuk 50 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.
DÜNYA 08.04.2022, 21:30
Ukrayna makamlarından yapılan yazılı açıklamada, tahliye beklerken Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında yaşamını yitirenlerin 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.
Saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 16'sı çocuk olmak üzere 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.
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