Ukrayna'da Kramatorsk garı vuruldu: 5'i çocuk 50 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna makamlarından yapılan yazılı açıklamada, tahliye beklerken Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında yaşamını yitirenlerin 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.

Saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 16'sı çocuk olmak üzere 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.