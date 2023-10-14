UCM Başsavcısı: Cenevre Konvansiyonları ve Roma Statüsü çok açık, siviller hedef alınamaz

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Cenevre Konvansiyonları ve Roma Statüsü çok açık, siviller ve sivil unsurlar hedef alınamaz." dedi.

Başsavcı Han, medyaya yaptığı açıklamada, UCM'nin Filistin'de işlenen suçlar ve Filistin vatandaşları tarafından işlenen suçları soruşturmaya yetkili olduğunu söyledi.

Mahkemenin savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarıyla ilgili yargılama yapabildiğini belirten Han, "Taraf devletin topraklarında ve taraf devletlerin vatandaşları tarafından işlenen suçlarla ilgili olarak yargı yetkimiz var." dedi.

Han, İsrail'in değil fakat Filistin'in Mahkemeye taraf ülke olması sayesinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'de işlediği suçları veya Filistin topraklarında İsrailliler tarafından işlenen suçları soruşturma yetkisine sahip olduklarını kaydetti.

- Sivillerin hedef alınması

Haziran 2021'de UCM Başsavcılık görevine başladıktan sonra Savcılık Ofisi bünyesinde Filistin'deki durumu araştıran bir ekip oluşturduğunu belirten Han, çatışmalarda sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Han, "Cenevre Konvansiyonları ve Roma Statüsü çok açık, siviller ve sivil unsurlar hedef alınamaz. Tecavüz edilemez, öldürülemez, sakat bırakılamaz, parçalanamaz, kasten öldürülemez, rehin alınamaz, Cenevre Sözleşmesi ciddi şekilde ihlal edilemez." diye konuştu.

Han, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki 1,1 milyon Filistinliden güneye geçmelerini istemesine ilişkin, "Savcı olarak söyleyebileceğim tek şey, yasaların orada olduğudur. Kasıtlı olarak sivillerin hedef alınması yasak. Şu anda vurgulamaya çalışmamız gerektiğini düşündüğüm ilke budur." ifadelerini kullandı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.