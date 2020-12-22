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Twitter, ABD başkanlık hesabı '@Potus'u sıfır takipçiyle Joe Biden'a devredecek

Sosyal medya devlerinden Twitter, resmi başkanlık hesabı "@Potus"u ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a sıfır takipçiyle devredecek.

Twitter, ABD başkanlık hesabı '@Potus'u sıfır takipçiyle Joe Biden'a devredecek

Twitter'ın, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak Biden'a yönelik bilgilendirmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçileri,ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak. 

Biden yönetimi, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle devralacak. Biden'ın şu an kişisel Twitter hesabında 21,7 milyon takipçisi bulunuyor.

"@Potus"un 33,2 milyon takipçisi bulunuyor. Çoğunlukla kişisel Twitter hesabını kullanan Trump'ı ise 88,5 milyon sosyal medya kullanıcısı takip ediyor.

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