Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın corona korona survivor
Türkiye'ye ekipman yardımı için yapılan teşekkür Kongre kayıtlarında
Türkiye'ye ekipman yardımı için yapılan...
MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
MSB: İdlib'de 1 asker şehit...
Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan cesetler için soruşturma talebi
Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan...
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını iptal etme kararı aldım
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını...
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze...

Türkiye'ye ekipman yardımı için yapılan teşekkür Kongre kayıtlarında

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, "Bu, salgınla mücadelede ihtiyacımız olan bir iş birliği türüdür. Devletlerimizin birlikte çalıştığını görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadeleri kayıtlara geçti.

Türkiye'ye ekipman yardımı için yapılan teşekkür Kongre kayıtlarında

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye yardım göndermesine yönelik teşekkür mesajını Kongrede de tekrarlayarak resmi olarak kayıtlara geçirdi.

Wilson, Nancy Pelosi başkanlığında toplanan Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Türkiye'ye teşekkür ederek, resmi olarak Kongre kayıtlarına geçmesini sağladı.

Türkiye'nin bir müttefik olarak ABD'ye iki uçak dolusu tıbbi yardım yaptığını vurgulayan Wilson, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, salgınla mücadelede ihtiyacımız olan bir iş birliği türüdür. Devletlerimizin birlikte çalıştığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Diğer yandan dünyada 50'den fazla ülkeye tıbbi malzeme ve ekipman teslimatı yapan Türkiye'yi de cömertliğinden dolayı tebrik ediyorum. Yapıcı şekilde birlikte çalışmanın yollarını bulmak ortak çıkarlarımızla örtüşmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türkiye'den ABD'ye 2 uçak tıbbi malzeme gönderilmiş, yapılan açıklamalarda teslimatın 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük içerdiği kaydedilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 2 milyona yakın kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 111 bin 390 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEkipman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.