Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
IMF'den ekonomik toparlanma için 'kamu yatırımı' vurgusu
IMF'den ekonomik toparlanma için 'kamu...
Hastaneden bugün taburcu olacağım
Hastaneden bugün taburcu olacağım
Dünya nüfusunun yüzde 10'u Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Dünya nüfusunun yüzde 10'u Kovid-19'a...
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3...

Türkiye Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır.” dedi.

Türkiye Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor." dedi.

Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Azerbaycan’da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ’daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.