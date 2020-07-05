Türkiye'den çok acil Tıbbı Malzeme Sırbistan'ın Sancak bölgesine gönderildi

Başkent Belgrad'dan tırlarla Novi Pazar şehrine ulaştırılan yardım kolileri, şehir sakinlerinin yardımıyla Novi Pazar Hastanesine taşındı.

Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep eden Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Curic, yardım talebinin karşılıksız kalmamış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Bu, bizim için çok büyük bir yardım. Söz konusu yardım malzemelerinin salgının etkisini azaltmasını ve bölgedeki tüm doktorlara ulaşmasını umut ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'den Sancak'a doktor yardımının da yapılacağını aktaran Curic, "Buraya gelip Kovid-19 mücadelemize katkı sağlamak isteyen Sancak asıllı çok sayıda gönüllü doktor var. İki ülke arasındaki idari prosedürlerin tamamlanmasının ardından kendilerinin buraya gelip yardım eli uzatacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardımların içerisinde, 3 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 5 adet hasta monitörü, 30 adet merkezi oksijen debimetresi, 5 adet 12 kanallı EKG cihazı, 20 adet infüzyon pompası, 2 adet defibrilatör, 10 bin adet tanı kiti, 2 adet PCR cihazı, 5 adet ventilatör, cerrahi müdahale kiti, mobil röntgen cihazı, 10 adet UV cihazı, 30 bin N95 maske, 2 bin 675 adet N149 maske, 5 bin adet koruyucu tulum, 230 bin cerrahi maske, dezenfektan, siperlik, eldiven ve koruyucu gözlükten oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı bulunuyor.