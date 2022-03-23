Türkiye'den BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu, kazananı olmayan bir savaş. Hiç başlamaması gerekiyordu ve derhal son bulmalı." dedi.

Rusya'nın uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini söyleyen Sinirlioğlu, bu durumun kabul edilemeyeceğini belirtti.