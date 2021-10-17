Türkiye-Afrika dostluğu eğitim, kalkınma ve kültür iş birliğiyle güçleniyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kıtada varlık gösteren Türk kurumları eğitim, kalkınma ve kültür alanında yaptığı yatırım ve çalışmalarla Afrika'nın yükselişine öncülük ediyor.

Türk dış politikasının etkin enstrümanları haline gelen TİKA, YEE, TMV kıtada Türkiye'nin yumuşak gücüne ve kültürel diplomasi faaliyetlerine önemli katkılar sunuyor.

TİKA Afrika'da 7 bin projeyi hayata geçirdi

Cezayir, Cibuti, Etiyopya, Gambiya, Güney Afrika, Gine, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Mozambik, Mısır, Namibya, Nijer, Senegal, Somali, Sudan, Tunus, Uganda ve Çad'da ofisi bulunan TİKA, kıtanın birçok ülkesinde iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri yürüterek, Türkiye-Afrika ilişkilerine ve kıtanın kalkınmasına katkı sağlıyor.

TİKA, Afrika'da ilk ofisini 2005'te Etiyopya'da açmasından bu yana faaliyet gösterdiği 22 ülkede sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda 7 bin proje tamamlandı.

Nijer'de geliri olmayan 50 kadın için tavuk çiftliği projesi, Güney Afrika'da Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi'nin kabrinin çevre düzenlemesi, Cibuti serebral palsili çocukların yaşam kalitesinin artırılması, Somali'de yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi, Kamerun'da Mekone IV ilkokuluna iki ek blok inşası, TİKA'nın Afrika kıtasında son bir ayda tamamladığı projeler oldu.

TİKA'nın kültürel varlıklar alanında yürüttüğü en prestijli projelerden biri de Etiyopya ve İslam tarihinde önemli yere sahip, ilk muhacirlerden 15 sahabenin de mezarının bulunduğu Necaşi Türbesi'nin restorasyonu. Türbe, titiz restorasyon sürecinden ardından tarihi dokusu korunarak 2018'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

YEE'den Afrika üniversitelerinde Türkçe eğitimi

YEE, etkin olduğu birçok Afrika ülkesinde özellikle Türkçe faaliyetleriyle, Türkiye'nin kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmesine katkı sunuyor.

Cezayir, Fas, Güney Afrika, Mısır, Senegal, Sudan, Somali ve Tunus'ta ofisi bulunan YEE kıtanın birçok ülkesinde Türkçe öğretimi ve konuşma programları, geleneksel Türk el sanatları kursları, sanat sergileri, sinema günleri ve çeşitli sosyokültürel etkinlikler düzenliyor.

YEE ofislerinin bulunduğu kıta ülkelerinde, Türkçe kursu, Osmanlı Türkçesi kursu, ebru kursu, kemankeş projesi, Türkçe yaz okulu, Türk sineması yaz okulu, ölçme değerlendirme ve sınav faaliyetleri ile kış okulları aracılığıyla Afrika ile Türkiye arasında köprü oluşturmaya çalışıyor.

YEE Afrika'da birçok üniversite ile imzaladığı Türkoloji protokolü kapsamında üniversitelerde verdiği Türkçe eğitimi ve Türk kültürü dersleriyle ülkenin Afrika'da daha iyi tanıtılmasında öncü rol oynuyor.

Afrika'da eğitim ağını genişleten TMV, FETÖ ile mücadeleyi sürdürüyor

Afrika'da beş yılını tamamlayan TMV, 25 ülkede her yıl nitelikli ve iyi Türkçe konuşan binlerce öğrenci mezun ederek, Türkiye-Afrika ilişkilerine önemli katkı sunuyor.

Kıtadaki eğitim ağını her geçen gün genişleten TMV, Afrika'da öğrencilerine okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede eğitim öğretim hizmeti veriyor.

Haziran 2021 itibarıyla okullarında 43 bin öğrenciye eğitim veren TMV "Yabancılara Türkçe Öğretim Müfredatı" ile kursiyerlerini en az B2 seviyesinde Türkçe ile mezun ediyor.

TMV kıtadaki eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele ediyor.

Şu ana kadar 19 ülkede FETÖ iltisaklı 216 okulu devralan TMV, FETÖ'nün birçok okulunun da kapatılmasını ya da üçüncü taraflara devir yoluyla örgütün kontrolünden çıkmasını sağladı.