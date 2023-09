Türk Karşıtı Senatör Rüşvetçi Çıktı! Senatör Menendez'in İstifası Bekleniyor

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez ve eşi, federal savcılar tarafından "rüşvet almak"la suçlandı. New York Güney Bölge Federal Mahkemesine sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltildi.