Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 'olağanüstü kararlarının' süresi bitiyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 25 Temmuz'da kitlesel protestolara ve ülkenin içinden geçtiği krizlere işaret ederek, olağanüstü yetkileri üzerine aldığı 30 günlük süre dolarken, Said'in yeni bir başbakan ataması ve çözüm için yol haritasını açıklaması bekleniyor.

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa indi.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Kays Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Tunus'ta bir kesim Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarını havai fişeklerle kutlarken siyasi partilerin çoğunluğu Anayasa'nın yanlış yorumu ve bir darbe girişimi olduğunu savundu. Bunun aksine bazı siyasi partiler de "Said'in yanlış giden süreci düzelttiği" yorumu yaptı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden Said'in söz konusu kararlarına itirazlar geldi. Ancak, ülkedeki tüm aktörler tansiyonu yükseltecek adımlardan da uzak durdu.

Said'in aldığı olağanüstü kararların 30 günlük süresi dolmak üzere ancak Cumhurbaşkanı henüz yeni bir başbakan atamadı veya ülkedeki bu krizin aşılması için yol haritasını açıklamadı.

Birkaç gün önce "yeni hükümeti ilerleyen günlerde açıklayacağını" duyuran Said, yakın zamanda aldığı kararlara ilişkin "Geri dönüşe imkan yok." ifadelerini kullandı.

Said'in 25 Temmuz öncesindeki siyasi tabloya referansla yaptığı "geri dönüş yok" beyanıyla olağanüstü yetkilerin kendisinde kaldığı süreyi uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, Said'in ülkeyi krizden çıkarmak için sunacağı yol haritası ve ülkenin yakın geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Bir ay içinde neler yaşandı?

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkileri kendisinde tanımlamasının ardından Savunma, İçişleri, Adalet bakanlarını görevden aldı. Said, İçişleri, Sağlık, Ekonomi, İletişim bakanlıklarına yeni isimler atadı.

Said, bunun yanı sıra ülkedeki yargı, emniyet, yerel yönetim valileri ve devlet yönetimindeki üst düzey bürokraside birçok ismi görevden alarak yerlerine yeni isimler getirdi.

Tunus'ta milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla milletvekillerinin bazılarına seyahat yasağı getirildi ve bazı vekiller de gözaltına alındı, bunun yanı sıra yargı ve bürokrasiden bazı isimler hakkında da ev hapsi cezası verildi.

Tunus Parlamentosundaki 217 sandalyenin 52'sine sahip Nahda Hareketi, ilk aşamada yaşananları "anayasal bir darbe girişimi" şeklinde tanımlamasına rağmen Hareket sonrasında Said'e ve ülkedeki tüm siyasi aktörlere diyalog çağrısı yaparak, "Cumhurbaşkanı'nın kararlarının reform için fırsata çevrilmesi" açıklaması yaptı.

Said, birçok konuşmasında aldığı kararların, ülkeyi benzeri görülmemiş çöküşten koruma, halkın artan sefalet ve yoksulluğuna son verme amacı taşıdığını belirtirken, Tunus'a karşı komplolardan bahsetti ancak detay vermedi.