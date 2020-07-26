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Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kriz söylemi bazıları için yönetim aracına dönüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ismini vermekten kaçındığı bazı siyasetçileri "kriz söylemini bir araca dönüştürmek" ile eleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kriz söylemi bazıları için yönetim aracına dönüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi hükümeti kurmakla görevlendirdiği sırada yaptığı açıklamaları içeren bir görüntü, cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.Görüntüde ülkede son dönemde yaşanan siyasi krize değinen Said, "Kriz söylemi bazıları için yönetim aracına dönüştü." dedi.

Önlerinde bulunan görevin zorluğuna dikkati çeken Said, "Tahammül edeceğiz ve halkın iradesini gerçekleştirmek için çalışacağız." diye konuştu.

İç barışı muhafazanın ve hukuka saygının kutsal olduğunu belirten Said, "Her kim yasa dışı hareket ederek ülkeyi parçalamayı ve çatışmaya sokmayı düşünüyorsa, o hayal kuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki yolsuzluk tartışmalarına da değinen Said, "Kim olursa olsun, Tunus halkının bir kuruşuna dahi el uzatan hoş görülmeyecektir." dedi.

Tunus'ta Başbakan İlyas el-Fahfah yolsuzluk iddiaları ve çıkar çatışması nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Said dün akşam yeni hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye vermişti.

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