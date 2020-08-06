Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor koronavirüs corona korona
Trump: Seçimlerden önce Kovid-19 aşısının hazır olması mümkün
Seçimlerden önce Kovid-19 aşısının hazır...
Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546...
Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir
Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan...
Pentagon YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini açıkladı
Pentagon YPG/PKK'nın çocukları silah altına...
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu

Trump: Seçimlerden önce Kovid-19 aşısının hazır olması mümkün

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce ellerinde bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Trump: Seçimlerden önce Kovid-19 aşısının hazır olması mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo yayınında Kovid-19 salgınına karşı aşı geliştirme çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İnsanların hayatının kurtarılması için aceleci davrandıklarını vurgulayan Trump, "Benden başka bir başkan olsa, iki yıl boyunca aşıdan söz edemezdiniz. Bunu biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele için var gücüyle çalıştığının altını çizen Trump, "Bunu oy almak için yapmıyorum. Doğrusu bu olduğu için yapıyorum. İnsanların hayatını kurtarmak için yapıyorum." dedi.

Aşı çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Trump, yıl sonundan önce aşının elinde olmasını beklediklerini ve ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını vurguladı.

Muhabirin, "3 Kasım seçimlerinden önce aşının hazır olmasını bekliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Trump, "Bazı durumlarda bence evet. Seçimlerden önce aşının hazır olması mümkün. Büyük şirketlerimiz var. Bu şirketler, dünyanın en iyisi." yanıtını verdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.