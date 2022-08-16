Trump'la gündeme oturan "Casusluk Yasası" Birinci Dünya Savaşı'na uzanıyor

New York Times’ın haberine göre, 1. Dünya Savaşı dönemine ait uyuşmazlıklara karşı koymak için kullanılan "Casusluk Yasası", zamanla hükümetin casuslara ve izinsiz sızıntılara karşı kullandığı yasal araç haline geldi.Yasaya göre, ABD'ye zarar verebilecek ya da ABD düşmanlarına yarar sağlayabilecek ulusal savunmaya ilişkin bilgilerin izinsiz saklanması ve ifşa edilmesi suç sayılıyor.

Genellikle casuslara, gazetecilere belge sızdıran devlet çalışanlarına karşı kullanılan Casusluk Yasası ihlal edildiğinde bireyler en az 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Normal koşullarda "Casusluk Yasası" tarafından korunan bir belge, "gizli belge" olarak sınıflandırılır ancak üst düzey yürütme organı ve "Casusluk Yasası" birlikte çalıştığı için yasa tarafından korunmak için belgenin sınıflandırılması gerekmiyor.