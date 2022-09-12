Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmak istememesi kitaba konu oldu

The Hill'de yer alan haberde, yazar Maggie Haberman'ın "Confidence Man" isimli kitabında, Trump'ın son başkanlık seçimlerini kaybetmesine rağmen Beyaz Saray'da kampanya ekibine "Asla ayrılmayacağız. Kazandığınız bir seçim sonrasında nasıl ayrılabilirsiniz?" dediğine yer verildi.

Aynı zamanda New York Times muhabiri olan Haberman'ın yakında satışa çıkacak kitabında, Trump'ın Beyaz Saray'da kalmanın hakkı olduğuna inandığı, yakın ekibini de buna ikna etmeye çalıştığı detaylarıyla anlatıldı.

Eski başkanın, Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel'e, "Benden çaldılarsa neden ayrılayım?" sözleri de kitaptaki ifadeler arasında yer aldı.

Trump'ın seleflerinin hiçbirinin, başkanlık süresinin bitmesinden sonra Beyaz Saray'dan ayrılmama tehdidinde bulunmadığı detayı paylaşıldı.

Eski Başkan Donald Trump, Kasım 2020'deki seçimlerden bir ay sonra basına yaptığı açıklamada, Biden'ın kendisine karşı kazandığı zaferin belgelenmesi halinde "kesinlikle" Beyaz Saray'dan ayrılacağını açıklamıştı.

Trump yaklaşık iki senedir iddiasından vazgeçmedi

Eski Başkan Donald Trump, 2020'deki son başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiasını ilk günden bu yana, yaklaşık 2 yıldır sürdürüyor.

ABD'de, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde postayla gönderilen oy pusulalarında usulsüzlük yapıldığını ve seçimi kendisinin kazandığını iddia eden Trump, Demokratların zaferini kabul etmediğini açıklamıştı.

Trump, seçim sonuçlarını mahkemeye taşımış ve son ana kadar Beyaz Saray'ı boşaltmak istememişti.

6 Ocak 2021'de bazı Cumhuriyetçi partililer, Biden'ın zaferinin onaylanmasını önlemek amacıyla Kongre binasını basmış, 800'den fazla kişinin yargılandığı olayın Trump ve kampanya ekibinin planladığı iddia edilmişti.

Reuters/Ipsos ortaklığıyla, 25 Mayıs 2021'de yapılan ankete göre Cumhuriyetçilerin yüzde 61'inin, 2020 seçimlerinde başkanlığın Trump'tan "çalındığına" ve Joe Biden'ın hile ile başa geçtiğine inandığı belirtilmişti.