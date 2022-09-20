Tören öncesi Truderau, barda şarkı söyledi!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için geldiği Londra’da, bir otelin piyano barında Queen'in 1975’deki hit şarkısı “Bohemian Rhapsody” şarkısını söylerken görüntülendi.

DÜNYA 20.09.2022, 16:08
Tören öncesi Truderau, barda şarkı söyledi!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Sıradan giyimli Trudeau'nun 15 saniyelik klibi, günün erken saatlerinde sosyal medyada dolaştı. Ünlü müzisyen Gregory Charles, otel lobisinde piyano çaldı, buna başbakan da dahil olmak üzere heyetin bazı üyeleri de katıldı.

Bu eylem, “Trudeau'nun hayatını canavarlıktan kurtarmak” olarak yorumlandı. Ve “İşte Batı’lı bir Başbakan” denildi.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Truderau #barda şarkı söyledi
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