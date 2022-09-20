Tören öncesi Truderau, barda şarkı söyledi!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Sıradan giyimli Trudeau'nun 15 saniyelik klibi, günün erken saatlerinde sosyal medyada dolaştı. Ünlü müzisyen Gregory Charles, otel lobisinde piyano çaldı, buna başbakan da dahil olmak üzere heyetin bazı üyeleri de katıldı.