TİKA'dan Güney Sudan iç barış sürecine destek

Bakanlık bünyesinde, barış hikayelerinin anlatılacağı yayınlar ile ileri gelen toplum önderlerinin tartıştırılarak topluma barış yönünde örneklerin anlatılacağı bir basın birimi kuruldu.
TİKA, söz konusu basın biriminin mobilyalarını, bilgisayar ve yazıcı ihtiyaçlarını karşıladı.
İç barışın sağlanması ve korunmasına yönelik yayınlar yapacak basın biriminin açılış törenine, Güney Sudan Barışı İnşa Bakanı Stephen Par Kuol, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf ve TİKA Cuba Program Koordinatörü Cafer Beşli katıldı.
Güney Sudan Barışı İnşa Bakanı Stephen Par Kuol, verdiği destekten ötürü Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.