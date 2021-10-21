Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın Balıkesir
Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 28 bin 465 kişinin...
Putin, BM Güvenlik Konseyinin daha dengeli olması için değişimi destekliyor
Putin, BM Güvenlik Konseyinin daha...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye...
Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'ya indirdi
Merkez Bankası politika faizini yüzde...

TİKA'dan Güney Sudan iç barış sürecine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan’daki barış sürecine destek için Barışı İnşa Bakanlığı basın birimine tefrişat desteği sağladı.

TİKA'dan Güney Sudan iç barış sürecine destek

Bakanlık bünyesinde, barış hikayelerinin anlatılacağı yayınlar ile ileri gelen toplum önderlerinin tartıştırılarak topluma barış yönünde örneklerin anlatılacağı bir basın birimi kuruldu.

TİKA, söz konusu basın biriminin mobilyalarını, bilgisayar ve yazıcı ihtiyaçlarını karşıladı.

İç barışın sağlanması ve korunmasına yönelik yayınlar yapacak basın biriminin açılış törenine, Güney Sudan Barışı İnşa Bakanı Stephen Par Kuol, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf ve TİKA Cuba Program Koordinatörü Cafer Beşli katıldı.

Güney Sudan Barışı İnşa Bakanı Stephen Par Kuol, verdiği destekten ötürü Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.