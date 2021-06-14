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THY ABD uçuşlarında frekans arttırıyor

Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco'ya düzenlenen direkt uçuş frekanslarında artışa gidiyor.

THY ABD uçuşlarında frekans arttırıyor

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin 5 önemli şehrine düzenlenen seferlerde frekans artışına gidiyor.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu tanıtım açıklamasında, Türk Hava Yolları'nın Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco seferlerinde frekans artıracağı belirtildi.

"Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni keşfetme zamanı" başlığıyla verilen tanıtım videosunda, "Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco için kemerlerinizi bağlayın! ABD’nin 5 önemli şehrine İstanbul'dan direkt uçuş frekanslarımız Haziran itibarıyla artıyor" denildi.

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