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TCMB'den Çin ile swap anlaşması açıklaması

TCMB, Çin Merkez Bankası ile yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran'da yapıldığını açıkladı.

TCMB'den Çin ile swap anlaşması açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası ile yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran'da yapıldığını belirtti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran 2020 tarihinde yapıldığı bildirildi.

Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerdir. TCMB, uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edecektir."

Anahtar Kelimeler:
çinSwap
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