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Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı

Afganistan’ın Pencşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud, Taliban'ın güçlerini Pencşir ve Andarab'dan çekmesi halinde müzakereye hazır olduklarını duyurdu.

Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı

Başkent Kabil'deki Afganistan Alimler Şurası'nın taraflardan çatışmaları sonlandırmalarını ve "Müslüman kanı dökmeye son vermeleri" için yaptığı çağrının ardından, Mesud Facebook hesabından bir açıklama yaptı

Barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Mesud, “Ulusal Direniş Cephesi, Taliban’ın Pencşir ve Andarab’daki saldırılarını ve askeri operasyonlarını sonlandırması halinde kalıcı barışa ulaşmak için savaşı derhal bitirmeye hazırdır. Alimler ve reformistlerle geniş bir toplantıda tüm tarafların olduğu müzakerelere devam etmeyi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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