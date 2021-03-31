Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Mısır, Süveyş Kanalı'nda 6 gün deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yaptığı kaza ve karaya oturması ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Süveyş Kanalı İdaresi Müsteşarı Seyyid Şeişa, özel televizyon kanalı On'a yaptığı açıklamada, kaza yaparak karaya oturan gemi ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Şeişa, Süveyş Kanalı İdaresi'nin soruşturma çerçevesinde "The Ever Given" gemisine çıkıp, geminin sertifikalarını, bakım, teçhizat ve kaza kayıtlarını, kaza anı ve öncesindeki ses kayıtlarının kopyalarını alacağını söyledi.