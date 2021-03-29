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Süveyş Kanalı 6 günlük aradan sonra deniz trafiğine açıldı

Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.

Süveyş Kanalı 6 günlük aradan sonra deniz trafiğine açıldı

Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı."The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

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