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Suudi Arabistanlı iki asker idam edildi

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Suudi Arabistanlı iki asker idam edildi
Suudi Arabistan'da biri yarbay diğeri başçavuş iki askerin "vatana ihanet" suçlamasıyla idam edildiği bildirildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ordu mensubu iki rütbeli askerin "vatana ihanet" suçlamasıyla idam edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da biri yarbay diğeri başçavuş iki askerin "vatana ihanet" suçlamasıyla idam edildiği bildirildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ordu mensubu iki rütbeli askerin "vatana ihanet" suçlamasıyla idam edildiği belirtildi.

Hava Kuvvetlerinden Yarbay Macid bin Musa ve Başçavuş Yusuf bin Hasan el-Azuni'nin yapılan yargılamada suçlu bulunarak Taif bölgesinde idam edildiği aktarıldı.

Askerlere, "savaş suçu, milli çıkarları ve askerlik onurunu korumamak ve benzeri şekillerde vatana ihanet etmek" suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi.

Açıklamada, idam edilen kişilerin işledikleri suçlara ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

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