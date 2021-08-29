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Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Tel Temir beldesinde Rus askeri konvoyu taşlandı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin kuzeybatısında yer alan Tel Temir beldesinde, aralarında örgüt destekçilerinin de bulunduğu siviller, bölgeden geçen Rus askeri araçlarını taşladı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Tel Temir beldesinde Rus askeri konvoyu taşlandı

Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerde gelişmeleri takip eden yerel haber siteleri, Rus askeri konvoyunun Haseke'nin kuzeybatı kırsalındaki Tel Temir beldesinden geçişi sırasında yaşananlara dair görüntü paylaştı.

Görüntüde, aralarında örgüt destekçilerinin de olduğu sivillerin, Rus ordusuna ait zırhlı araçları ve tankları taşladığı görüldü.

Terör örgütü destekçileri, daha önce de Türkiye’nin düzenlediği operasyonlar nedeniyle Suriye’nin kuzeyinden çekilen bazı ABD askeri unsurlarını taşlamış ve kendilerini Türkiye'ye karşı savunmasız bırakmakla suçlamıştı.

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