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Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı

Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı

Sudan’ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı, Sudan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, yaptığı açıklamada, Faşir kentinde çalıştıkları elektrik santralinden evlerine gittikleri sırada kaçırılan mühendis Fırat Can Baran ile idari personel Ömer Cünedioğlu'nun Sudan güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldığını belirtti.

Neziroğlu, şunları kaydetti:

"İki gündür ilgili kurumlarla yoğun irtibat halindeydik. Gösterdikleri yoğun çaba ve iş birliği için Sudanlı yetkililere teşekkür ediyorum. Biraz önce vatandaşlarımızla telefonda görüştüm. Sağlık durumları ve moralleri gayet iyi. Faşir kentine 180 kilometre uzaklıktaki Kabkabiye bölgesindeki bir askeri tesiste misafir ediliyorlar. Yarın sabah helikopterle Faşir kentine oradan da başkent Hartum'a getirilecekler."

Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki Türk elektrik santralinde çalışan 2 Türk vatandaşı ve Sudanlı şoför, 7 Aralık akşamı işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce, içinde bulundukları araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürülmüştü. 

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için Sudan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

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