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Sudan'da başarısız darbe girişimi

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir grup askerin, bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunduğu, kontrol altına alınan olaya ilişkin 40 subayın gözaltına alındığı bildirildi.

Sudan'da başarısız darbe girişimi

Sudan'da devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirerek halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

40 asker gözaltına alındı

Öte yandan, darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı açıklandı.

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