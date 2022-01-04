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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor

Sudan'da askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi isteğiyle 3 aydır devam eden protestolarda göstericiler, gaz bombalarıyla dağıtıldı.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor

Ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesi ve 21 Kasım 2021'deki siyasi mutabakata karşı çıkan binlerce kişi, Sudan Meslek Odaları ve Direniş Komitelerinin çağrısıyla "Şehitlere Vefa" sloganıyla başkentin Bahri ve Umdurman bölgeleri ile bazı kentlerde sokağa çıktı.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestocular, askeri darbe karşıtı slogan atarak askerin yönetimi bir an önce ve tamamen sivillere devretmesini istedi.

Güvenlik güçleri ise eylemcilerin saraya ulaşmalarını engellemek için göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

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