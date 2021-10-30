Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 protestocu hayatını kaybetti

Başkent Hartum'un banliyölerinden Kalakle, Cebre’nin yanı sıra daha önce kapatılan Menşiyye Köprüsü'nün açılmasıyla on binlerce asker karşıtı eylemci, merkezi caddelerden Sittin ve havalimanı yakınlarına akın etti.
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi yaptığı açıklamada, Umdurman kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 protestocunun öldüğünü belirtti.
Göstericiler, "Kararımız sivil yönetim", "Sivil isyan sürüyor", "Askeri darbeye hayır", "Askeri yönetim düşsün" yazılı pankartlar taşıdı.