Sri Lanka'da göstericiler Başbakanlık konutunu ateşe verdi

Hükûmetten bir sözcü yaptığı açıklamada, protestocuların zorla Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe verdiğini belirtti.

Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protestolar nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan başkent Kolombo'da bir araya gelmişti.

Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükûmet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşmıştı.

Devlet Başkanı Rajapaksa 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul etti

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın 13 Temmuz’da istifayı kabul ettiği bildirildi.

Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, yaptığı açıklamada, Rajapaksa’nın 13 Temmuz’da istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Başbakan Ranil Wickremesingh da istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.