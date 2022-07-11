Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı, soykırım kurbanlarının defnedilmesiyle sessizliğe büründü

Soykırımın 27'nci yılı kapsamında yapılan toplu cenaze törenine katılmak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren anıt mezarlığa gelen kurban yakınlarının dağılmasıyla soykırımda öldürülenlerin defnedildiği mezarlıktaki kalabalık, yerini sessizliğe bıraktı.

Savaşta, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma törenini ve cenaze merasimini takip eden basın mensupları da defin işleminin ardından Potoçari'den ayrıldı.Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Bu yıl toprağa verilen kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken, öldürüldüğünde 59 yaşında olan Husejin Krdzic de bu yıl toprağa verilen en yaşlı soykırım kurbanı olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana toprağa verildi.