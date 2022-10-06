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Son iki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından son iki günde 13 tahıl yüklü geminin hareket ettiğini bildirdi.

DÜNYA 06.10.2022, 13:04
Son iki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında dün ve bugün Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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