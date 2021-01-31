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Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi

Patlama Mogadişu'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlamanın ardından silahlı çatışma çıktı.

güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlama Mogadişu'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.

Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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