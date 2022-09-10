Soğuk kış, Avrupa'nın gaz depolarını ocakta boşaltabilir

GazDay Enerji Danışmanlık Genel Müdürü Mehmet Doğan, Avrupa'nın doğal gaz depolarının yüzde 80 doluluğa ulaştığını belirterek, "Avrupa, doğal gazda yüzde 15'lik bir tasarruf planı açıklamıştı. Yüzde 15 tasarrufa rağmen eğer soğuk kış senaryosunu düşünürsek Avrupa'nın depolarındaki gaz ocak ayının sonlarına doğru biter." dedi.

Doğan, Avrupa enerji piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, pandemiyle başlayan enerji krizinin dönüm noktasının Ukrayna-Rusya Savaşı olduğunu söyledi.

Pandemi sonrasında piyasalarda büyük belirsizlik yaşandığına dikkati çeken Doğan, 2020'de Avrupa'da 1000 metreküp doğal gaz fiyatının 60-70 dolar seviyelerinde olduğunu anımsattı.

Doğan, söz konusu dönemde Rusya'dan Avrupa'ya günlük 385 milyon metreküp doğal gaz akışı olduğunu ifade ederek, "Rus gazı Polonya ve Ukrayna üzerinden, ayrıca Kuzey Akım-1 boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya geliyordu. 200 dolarlara ulaşan fiyat seviyesi çok önemsenmedi. Kar etmek isteyen tüccarlar da 70 dolardan alıp depoladıkları gazı, bu seviyelere yükselince satmaya başladılar." diye konuştu.

"Kuzey Akım-1'den gelen gaz zaten azalmıştı"

Rusya'nın belki bir "oyun planı" düşünerek sözleşme miktarlarının üstünde üretim yapmadığını, belki de talep tahminleri kendisine ulaşmadığı için temkinli davrandığını anımsatan Doğan, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki küçük alıcılar ve şirketler 'Rusya nasıl olsa ihtiyacımız olması durumunda bize gaz satar' diye düşünüyorlardı. Bu iş bekledikleri gibi olmadı. 2008 global krizi öncesinde 500 dolarları görüp 'ne kadar yüksek fiyat' diyorduk ama burada alıp başını gitmeye başladı. Bunu çözecek bir unsur vardı. Kuzey Akım-2 hazır hale gelmişti. Fiyatlar yüksekti, gelecek piyasasından gaz alınabilirdi ama Kuzey Akım-2 devreye girerse fiyatlar düşebilirdi. Kuzey Akım-2 maalesef açılmadı. 2022'nin başına bu şekilde geldik. Fiyatlar 1500 dolar seviyesine geldi."

Doğan, Avrupa'da yaşanan enerji krizinin Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla tırmandığını belirterek, "Burada ilk darbeyi Kuzey Akım-2'nin iptal edilmesiyle aslında Avrupa attı. Bu adım, enerji denklemini savaşın içine sokan ilk darbeydi. Bu iptal nasıl tercüme edilir? Düşünün, Rusya olarak Batılı alıcılarla anlaşma yapmışsınız. Denizin altından bin kilometre boru döşeyip dünyalarca yatırım yapmışsınız. Birdenbire karşı taraf 'bunu iptal ettik, bu proje olmayacak' diyor. Bu bence Rusya'da çok rahatsızlık yarattı." değerlendirmesinde bulundu.