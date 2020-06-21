Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona survivor salgın koronavirüs
Salgınının başından bu yana 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı
Salgınının başından bu yana 1,5...
Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira
Yarından itibaren maske takmamanın cezası...
Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
Her huzurevinde bir doktor görev...
Teröristler hain planlarını hayata geçiremeden yakalandı
Teröristler hain planlarını hayata geçiremeden...
Türkiye'de Kovid-19'dan 158 bin 828 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 158 bin 828...

Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında

Sırbistan'da halk, genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, Sırbistan'daki kayıtlı 6 milyon 584 bin 376 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy vermeye başladı.

Ülkede 250 sandalyeli ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Sırbistan genelinde kurulan 8 bin 253 seçim merkezinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği bildirildi.

Genel seçimde toplam 21 listede 3 bin 419 aday yarışıyor. 

Anahtar Kelimeler:
SırbistanSandıkSeçmen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.