Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye'nin bölgedeki istikrarın korunmasındaki yapıcı rolü çok önemli

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında "Herkesin Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum. Herkesin, bu büyük ülkenin Erdoğan liderliğinde neler elde ettiğini görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin modern tarihteki zirvesini yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'a gerçekleştirdiği ziyaretin arabuluculuk özelliği taşıdığını kaydeden Vucic, Erdoğan'ın samimi barışçıl yeteneğini de vurguladı.

İki ülke bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vucic, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de son derece gelişmiş olduğuna dikkati çekerek "Dış ticaret hacmini 2,5 milyar avroya ulaştırdık." dedi.

Vucic, "Sırbistan'daki Türk şirketleri 10 binden fazla kişi istihdam etmekte ve bu konuda hem Türkiye'ye hem de ülkemizdeki Türk yatırımcılarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.

Novi Pazar-Tutin otoyoluna da dikkati çeken Vucic, otoyolun yakın bir süre içinde açılacağını kaydetti ve otoyolun inşaatında Türk şirketlerinin üstlendiği görevin ülkesi için önemli olduğunu söyledi.