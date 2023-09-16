  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yayınlanma:
Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Atacama bölgesine bağlı Caldera kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 15.13'te ve yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Atacama bölgesine bağlı Caldera kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 15.13'te ve yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Dünya
IFRC'den Acil Yardım Çağrısı
IFRC'den Acil Yardım Çağrısı
ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar
ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar
Rusya’da WhatsApp yasaklanabilir
Rusya’da WhatsApp yasaklanabilir
Mısır'da Sina Yarımadası'nda bir kadına köpekbalığı saldırdı
Mısır'da Sina Yarımadası'nda bir kadına köpekbalığı saldırdı
Suudi Arabistanlı iki asker idam edildi
Suudi Arabistanlı iki asker idam edildi
Çin, iPhone'un yasaklandığı iddialarını yalanladı
Çin, iPhone'un yasaklandığı iddialarını yalanladı
New York'ta fosil yakıt karşıtı gösteri yapıldı
New York'ta fosil yakıt karşıtı gösteri yapıldı