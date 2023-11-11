  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Selman, Gazze’deki saldırıların durdurulma çağrısı yaptı

Selman, Gazze’deki saldırıların durdurulma çağrısı yaptı

Yayınlanma:
Selman, Gazze’deki saldırıların durdurulma çağrısı yaptı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonların derhal durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönündeki taleplerini yineledi. Bin Selman, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin açılış konuşmasında, Gazze’deki İsrail saldırılarına değindi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonların derhal durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönündeki taleplerini yineledi. Bin Selman, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin açılış konuşmasında, Gazze’deki İsrail saldırılarına değindi.

"Bu zirve, acı ve olağanüstü bir dönemde yapılıyor." diyen Bin Selman, "Filistinli kardeşlerimizden çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere binlerce sivilin kurbanı olduğu, ibadet yerleri, hastaneler ve alt yapıyı da hedef alan bu şiddetli savaşı kabul etmiyor ve kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Suudi Arabistan’ın Gazze’deki sivillerin korunması için başından beri tüm taraflarla ve uluslararası toplumla çalışma yürüttüğünü kaydeden Bin Selman, "Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonların derhal durdurulması, ablukanın kaldırılması ve insani koridorların açılması talebimizi yineliyoruz. Rehinelerin serbest bırakılması ve suçsuz insanların korunmasının önemini vurguluyoruz. İsrail’in saldırıları sonucu yaşanan insani krizin durdurulması için Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun çabaları başarısız kaldı." şeklinde konuştu.

"Filistin halkına karşı işlenen suçlardan işgal yetkililerini sorumlu tutuyoruz"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, yaşanan talihsiz durumla yüzleşmek için koordineli ve kolektif bir çaba gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gazze sakinlerine yönelik devam eden saldırganlığı ve zorla yerinden edilme politikalarını reddediyoruz. Filistin halkına karşı işlenen suçlardan işgal yetkililerini sorumlu tutuyoruz. Bölgede güvenlik, barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun işgalin, kuşatmanın ve yerleşimin sona ermesi, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurmasından geçeceğinden eminiz."

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
Şok Gelişme! ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı
Şok Gelişme! ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı
Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail savaş suçu işliyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail savaş suçu işliyor
DSÖ: Hastane yakınlarına düzenlenen saldırılar son derece rahatsız edici
DSÖ: Hastane yakınlarına düzenlenen saldırılar son derece rahatsız edici
Gazeteciler Batı medyasının Gazze'deki anlatımını açık mektupla kınadı
Gazeteciler Batı medyasının Gazze'deki anlatımını açık mektupla kınadı
İzlanda'da acil durum ilan edildi
İzlanda'da acil durum ilan edildi
İsrail Gazze'yi Vurmaya Aralıksız Devam Ediyor
İsrail Gazze'yi Vurmaya Aralıksız Devam Ediyor
İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı
İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı