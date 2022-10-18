Selin vurduğu Pakistan'da tahıl üretiminin yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor

Pakistan'da uzun süre etkili olan sel nedeniyle ülkenin en büyük ikinci tarım ürünü üreticisi eyaleti Sindh ile ülke topraklarının yüzde 42'sini oluşturan Belucistan'da tahıl üretiminin yüzde 50 oranında azalması bekleniyor.

Vatandaşlar ile uzmanların A yaptığı değerlendirmeye göre, selden etkilenen Sindh'in ortasında yer alan Jamshoro ile kuzeyindeki Larkana arasındaki 161 kilometre uzunluğundaki alanda tarlaların yalnızca yüzde 10'u sel sularından temizlendi.

Larkana yakınlarındaki Ali Bux Chandio köyü sakini Zameer Chandio, bir aydır tüm tarlalarının bel seviyesinde suyun altında olduğunu belirterek, tüm hasat yapmaya hazır ürünlerini kaybettiğini söyledi.

Ülkenin üçte birini etkisi altına alan sel sularının yer yer 1-2 metreyi bulduğu bölgede ikinci bir riskten söz eden Chandio, "Selin iki farklı etkisini yaşıyoruz. Bir taraftan yazın ektiklerimizi yoğun yağış ve sel yüzünden kaybettik, başta tahıl olmak üzere kışın ekilip dikilen ürünlerimizi ekemedik." diye konuştu.

Chandio, sular çekilse dahi tekrardan zirai faaliyetlerin yeniden başlamasının masraflı olduğunu aktararak, "Çoğumuzun yaz mahsulünde yaşadığı kayıp nedeniyle tohum, gübre, yakıt ve diğer ihtiyaçları alacak parası yok." dedi.

Altyapı ve tarım sektöründe kaybın 40 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

Selin vurduğu Sehwan bölgesinde yaşayan çiftçi Mohammad Younas Leghari, bazı tarlalarında suyun çekildiğini belirtirken, bu tarlalarda 5 kilogram hardal tohumu ekeceğini söyledi.

Hardalın 3 ayda hasat edilecek seviyeye geldiğini anlatan Leghari, "Tüm paramı tohumlara harcadım. 3 ay hayatta kalmanın yollarını bulacağım. Bu yatırıma güveniyorum. Bizim için bu yatırım, bir hayatta kalma savaşı." ifadesini kullandı.

Resmi rakamlara göre, yaklaşık 230 milyonluk Pakistan'ın yüzde 38'i geçimini tarımdan sağlıyor. Önemli bir tahıl üreticisi olmasına rağmen Ukrayna tahılına da bağımlı olan Pakistan'da altyapı ve tarım sektöründe 40 milyar dolarlık bir kaybın olduğu tahmin ediliyor.

Dünya Bankası'nın verilerine göre, ülkede 10 milyon kişinin tarımda yaşanan kayıplar nedeniyle yoksulluk sınırı altına düşeceği öngörülüyor.

Pamukta kayıp yüzde 75, şeker kamışında yüzde 30

Sindh Eyaleti Çiftçiler Kurulu yetkilisi Mahmood Nawaz Shah, ülkede yüzde 30'ları bulan enflasyonun tarım ürünlerindeki kayıp nedeniyle artabileceğine işaret ederek, "Tahminlerimize göre, tarım alanlarının yalnızca yüzde 50'si ile 60'ı yeniden tarımsal faaliyetlerin yapımına hazır hale gelebildi." diye konuştu.

Sel öncesi gelecek yıl için hedeflenen 26,8 milyon ton tahıl üretiminin Sindh ve Belucistan'daki sel nedeniyle gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hedef haline geldiğini kaydeden Shah, "Sadece Sindh'de tahıl üretiminin yüzde 40'ın üzerinde düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Küresel ısınmayla yaşanan uzun yaz mevsiminin etkilerinin olacağını söyleyen Shah, Sindh'in ülkedeki soğan ihtiyacının yüzde 55'ini karşılarken, soğan tarlalarının yüzde 90 oranında selden etkilendiğinin altını çizdi.

Shah, pamuk tarlalarının yüzde 75'inin, şeker kamışı tarlalarının yüzde 30'unun selden etkilendiğine işaret etti.

Belucistan Eyaleti Sağlık Departmanı yetkilisi Dhani Bux Bugti, eyaletteki önemli tarım alanlarının hala sular altında olduğunu söyledi.

Eyalette tahıl üretiminin yüzde 50 oranında düşeceği bilgisini paylaşan Bugti, selin sulama sistemini de vurduğunu belirterek, en önemli 3 sulama kanalının sel nedeniyle taştığını ve yer yer zarar gördüğünü kaydetti.

220 bin ton hurmanın 150 bin tonu sele teslim

İki eyaletteki hurma üretimi de yüzde 80'lere varacak ölçüde selden zarar gördü.

Dünyanın en büyük 5'inci hurma üreticisi Pakistan'ın en önemli üretim merkezlerinden Khairpur'daki Hurma Tüccarları Derneği Başkanı Mohammad Bashir Arain, bu yıl beklentinin 220 bin ton olduğunu ifade etti.

Arain, sel nedeniyle 150 bin ton hurmanın yok olduğunu kaydetti.

Yıllık 26,8 milyon ton tahıl üretimi hedefi bulunan Pakistan'da Sindh eyaleti, 4 milyon tonun üzerinde üretim yapıyor. Ülke topraklarının yüzde 42'sini oluşturan Belucistan ise hem yer altı zenginlikleriyle hem de tarım üretimiyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 1700 kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle sadece ülkenin en büyük ikinci tahıl üretici Sindh eyaleti ile Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan'da tahıl üretiminin yüzde 50 oranında düşmesi bekleniyor.