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Savaşın Bilançosu Artıyor! Olan Her Zamanki Gibi Çocuklara Oluyor

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Savaşın Bilançosu Artıyor! Olan Her Zamanki Gibi Çocuklara Oluyor
Son dönemde Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği en büyük operasyon olan 'Aksa Tufanı'na, İsrail gece boyu sürdürdüğü yoğun hava saldırılarıyla karşılık verdi. Bu saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı, aralarında 91 çocuğun da bulunduğu 436 kişiye ulaştı.

Son dönemde Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği en büyük operasyon olan 'Aksa Tufanı'na, İsrail gece boyu sürdürdüğü yoğun hava saldırılarıyla karşılık verdi. Bu saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı, aralarında 91 çocuğun da bulunduğu 436 kişiye ulaştı.

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Hamas, İsrail'e son zamanların en büyük saldırısını 'Aksa Tufanı' operasyonuyla yapmıştı. İsrail ise bu operasyonun hemen ardından 'savaş hali'ni ilan ederek askeri harekâtı onayladı. Bu onayın verilmesiyle Gazze Şeridi tüm gece bombalandı.

Gazze'deki Can Kayıpları ve Yaralılar

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in son 3 gün içerisinde Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam 436 kişi hayatını kaybederken, bu sayının 91'i çocuk ve 61'i kadın. Ayrıca, saldırılarda 2 bin 271 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 224 çocuk ve 151 kadın bulunmaktadır.

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Batı Şeria'da İsrail Güçleri Tarafından Gerçekleştirilen Saldırılar

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde, özellikle Kudüs, El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya şehirlerinde, 7 Ekim tarihinden itibaren İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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