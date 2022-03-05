Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna’dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Polonya sınırında bulunan Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluğa yol açtı.
DÜNYA 05.03.2022, 20:30
Saatler süren yolculuğun ardından sınır bölgesine gelen savaş mağdurları, Polonya’ya geçebilmek için saatlerce bekledi.Kiev’den geldiğini Polonya üzerinden Türkiye’ye geçeceğini söyleyen Lena Avdysh, "1 ay önce babamı ziyaret için Kiev’e geldim. Savaş başladıktan sonra Türkiye’ye dönmek istedim. Ancak babam gelmek istemedi. Kiev’i terk etmedi.” ifadelerini kullandı.
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