Rusya’dan ABD Başkanı Biden ve üst düzey yetkililere yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Rus üst düzey yetkililerine yönelik ABD’ye giriş yasağı ve diğer bazı yasakları içeren benzeri görülmemiş yaptırımlarına cevap olarak 15 Mart’tan itibaren ABD’li üst düzey yetkililerin yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Karşı tepki olarak atılan bu adım, Rusya'nın cepheden çevrelenmesi konusunda tüm nezaketi bir kenara bırakarak, Amerikan hegemonyasını sürdürmek için umutsuz bir girişimde bulunan mevcut ABD yönetiminin Rusya karşıtı anlayışının kaçınılmaz sonucudur.” ifadelerine yer verildi.

Yaptırım listesi genişleyecek

Aynı zamanda, Rusya’nın ulusal çıkarlarını karşılaması halinde resmi ilişkileri sürdürmeyi reddetmeyecekleri belirtilen açıklamada, gerekirse üst düzey organizasyonlarda “kara listede” yer alan kişilerin statüsünden kaynaklanan sorunların çözülebileceğine dikkat çekildi.

Yakın gelecekte, Rus düşmanı olan veya Rusya'ya karşı nefreti körüklemeye katkıda bulunan üst düzey ABD'li yetkililer, askeri yetkililer, milletvekilleri, iş insanları, uzmanlar ve medya mensuplarının da dahil edildiği yaptırım listesinin duyurulacağı kaydedilen açıklamada, halihazırda yaptırım listesine dahil edilen isimler şöyle sıralandı:

“ABD Başkanı Joe Biden

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

CIA Direktörü William Burns

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power

Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden

Eski ABD başkan adayı Hillary Clinton

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo

ABD Export-Import (EXIM) Bankası Başkanı Reta Jo Lewis”