Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna ordusunun "büyük" kayıplar verdiğini ve bu nedenle son 24 saatte Mıkolayiv ile Krivorijskiy yönlerinde saldırılarda bulunmadığını iddia eden Konaşenkov, "Ukrayna, bu yönlerde son 24 saatte 4 tank, 6 piyade savaş aracı, 5 zırhlı araç, 2 ağır makineli tüfekli kamyonet ve 150'den fazla askerini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 24.Mekanize Tugayına ait yönetim merkezi ile mühimmat deposunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, Herson bölgesinde "Mig-29" tipi savaş uçağı, Mıkolayiv bölgesinde de "Su-25" tipi savaş uçağının Rus savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki başarılı eylemleri sonucunda Kodema yerleşim biriminin tamamı kurtarıldı." dedi.

Dnipro bölgesinde yakıt deposunun yüksek hassasiyetli silahla yok imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, Harkiv bölgesinde 30'a kadar Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 10 askeri teçhizatın da imha edildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, "Ayrıca, Harkiv bölgesindeki Prişib, Yavirske ve Andriyivka yerleşim birimlerinin yakınlarında 40 kadar Ukraynalı asker öldürüldü, 80 asker ise yaralandı." şeklinde konuştu.