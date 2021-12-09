Rusya 'Ukrayna'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki' iddiaları yalanladı

Gerasimov, başkent Moskova'da yabancı devletlerin askeri ataşelerinin katıldığı brifingde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönündeki iddiaları değerlendiren Gerasimov, şu ifadeleri kullandı:

"NATO ülkeleri, Rus birliklerin ülkemizin içindeki hareketliğine aşırı derecede önem veriyor. Askeri birliklerin eğitim esnasında yer değiştirmesi, herhangi bir devletin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulamadır. Askeri faaliyetler, milli topraklarımızda gerçekleştiriliyor ve bildirimi gerektirmiyor. Basında yer alan 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı' yönündeki iddialar yalandır."

Gerasimov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Javelin antitank füze sistemlerinin kullanıldığına dair bildirimler yapıldığını aktararak "Ukrayna yönetiminin, Donbas sorununu güçle çözme yönündeki her türlü kışkırtıcı eylemi engellenecektir." dedi.

"ABD, Rusya'nın doğusundaki sınırlarında varlığını artırıyor"

ABD'nin Rusya'nın doğusundaki sınırlarında varlığını artırdığını belirten Gerasimov, "Son zamanlarda, Amerikan stratejik hava kuvvetlerinin, ülkemizin doğu sınırlarının yakınlarında uçuş sayısında ciddi bir artış var." ifadesini kullandı.

Gerasimov, "Her durumda, hava savunma sistemlerimiz, bu tür hedefleri zamanında tespit ediyor ve olayları önlüyor." diye konuştu.