Rusya-Ukrayna savaşının şiddeti Donetsk'teki Volnovaha şehrini harabeye çevirdi
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın en derin izlerinin görüldüğü Volnovaha, hayalet kente dönüştü.
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in 18 bölgesinden biri olan Volnovaha, 11 Mart’tan itibaren Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donetsk’teki sözde ayrılıkçı yönetimin kontrolünde bulunuyor.
Yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı Volnovaha, idari birimleri barındırması nedeniyle 24 Şubat'ta başlayan savaşın en şiddetli yaşandığı yerlerden biri oldu. Savaşın başlamasından 4 gün sonra şehir insani krizin eşiğine geldi. Savaşın birinci haftasına gelindiğinde ise şehirdeki binaların yüzde 90'ı hasar gördü.
Bombaların altyapı ve yolları tahrip etmesi nedeniyle adeta hayalet kenti andıran Volnovaha’daki evlerin neredeyse tamamı terk edilmiş durumda.
"Burada kabus yaşadık"
Çatışmalarda sağ kurtulan Volnovaha sakinlerinden Natalya Terpegoryeva, savaşta yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Çatışmalar esnasında korkunç anlar yaşadıklarını belirten Terpegoryeva, "25-26 Şubat’ta burada kabus başladı. Şehri alevler sardı. Yaşadıklarımızı anlatmak çok zor." dedi.
Halkın evlerin bodrum katlarında hayatta tutunmaya çalıştığını anlatan Terpegoryeva, şöyle devam etti:
"Komşumuzun evi yok edildi. İlk başta kendi evimizin saldırıya uğradığını düşündük. Meğerse, bomba evimize 10 metre uzaklıkta düşmüş. Evimiz, bodrum katı sarsılıyordu. Oğlumu korumaya çalıştım. Bomba seslerinden kulaklarım tıkanıyordu."
Oğlu ile birlikte buradan gitmek istediğini dile getiren Terpegoryeva, bu kentin geleceğinin olmadığını söyledi.
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