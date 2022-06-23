Rusya-Ukrayna savaşında 120 gün geride kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın üzerinden 4 ay geçerken, savaştan dolayı ortaya çıkan tahıl krizinin çözümünde “kırmızı hat diplomasisi” ile Türkiye’nin girişiminden olumlu sinyaller gelmeye başladı.

Putin, 24 Şubat'ta sabah erken saatlerde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece 120 gün önce Rusya’nın Ukrayna ile savaşı başladı.Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere, aynı anda Ukrayna’nın kuzey bölgelerine girdi.