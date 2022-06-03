Rusya-Ukrayna savaşında 100 gün geride kaldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçerken, küresel buğday ihracatında yüzde 30 paya sahip olan her iki ülkeden sevkiyat yapılamaması krize neden oldu.
Putin, 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya’nın Ukrayna'ya savaşı başladı.
Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere, aynı anda Ukrayna’nın kuzey bölgelerine girdi.
Rus ordusu, Kırım üzerinden de Herson ve Melitopol bölgelerine doğru asker çıkardı. Kiev yakınlarına havadan ve karadan asker sevk edildi ve başkenti kuşatma altına alındı.Savaşın üzerinden bir ay geçtikten sonra Kiev’den ve Çernigiv bölgesinden Rus askerleri geri çekildi ve Ukrayna birlikleri, buralarda kontrolü yeniden ele aldı. Başkent Kiev’de artık hayat yeniden canlanmaya başladı.
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