Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bıraktı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 30. gününde sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü mesajda ulusa seslenen Zelenskiy, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya acımasızca açtığı savaşta bir ayı geride bıraktıklarını belirtti.Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Şimdi bile, sizin topraklarınıza değil, topraklarımızdaki halkımıza barışı geri getirmek için her şey yapıyoruz." dedi.