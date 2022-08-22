Rusya-Ukrayna Savaşı 6. ayın sonunda 1300 kilometrelik çatışma hattında sürüyor

Ukrayna'nın pek çok noktasına yapılan saldırılarla başlayan ve üzerinden 6 ay geçen savaş, son aylarda Donbas ve ülkenin güney bölgesinde yoğunlaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığının açıklamalarına göre, savaş cephe hattının 1300 kilometrelik kısmında yoğun şekilde devam ediyor.

24 Şubat'ta başkent Kiev'in kuzey, güney ve doğusuna aynı anda giren Rus askeri birlikleri, savaşın birinci ayından itibaren güçlerini Donbas’a çekmeye başlamıştı. Önce Ukrayna’nın Azak denizi ile bağlantısını kesen Rus ordusu, geçen ay Luhansk bölgesinin de tamamını kontrol altına aldı.

Son bir aydır Donetsk idari sınırları içerisinde Kiev yönetiminin kontrolü altında bulunan yerleri ele geçirmeye çalışan Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasında yoğun ve sıcak çatışmalar yaşanıyor.