Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, Rus hava kuvvetleri, roket ve topçu birliklerinin Harkiv bölgesindeki Ukrayna birliklerine yönelik yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Klugino-Başkirovka’daki yabancı paralı savaşçıların geçici yerleşim noktasına, Novoya Vodolaga, Volosskaya, Çuguyev ve Staroverovka bölgelerinde de Ukrayna birliklerine saldırılarda bulunduklarını aktaran Konaşenkov, bu saldırılarda 200’den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini öne sürdü.

Bunun dışında Harkiv bölgesinde Podvısokoye, Senkovo, Kupyansk, Gorohovatka, Komarovka, Beloye, Siniha, Boldırevka ve Pristin yerleşim birimlerine saldırılar yapıldığını kaydeden Konaşenkov, bu bölgelerde de bir gün içinde 250’nin üzerinde Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, Mıkolayiv-Krivorojskiy yönlerine yüksek hassasiyetli füzelerle saldırılarda bulunduklarını dile getirerek, “Sadece bu iki yönde (Harkiv ve Mıkolayiv) 6-10 Eylül tarihlerinde Kiev rejiminin kayıpları 4 binden fazla ölü, 8 binden fazla yaralı oldu.” ifadelerini kullandı.