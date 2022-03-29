Rusya-Ukrayna müzakereleri en anlamlı ilerlemeyi İstanbul'da kaydetti

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri en anlamlı ilerlemeyi burada sağlarken, taraflar arasındaki savaşı durdurma umudu da güç kazandı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarını ilk kez 10 Mart'ta Antalya'da bir araya getiren Türkiye, Belarus'ta 3 tur süren görüşmelerin ardından her iki tarafın heyetlerini 4. kez İstanbul'da yüz yüze buluşturdu.

Ukraynalı ve Rus müzakere heyeti, bugün İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Heyet üyelerinden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia ve Ukrayna heyeti üyesi Oleksandr Chalyi müzakerelerin ardından açıklamada bulundu.

Ukrayna tarafının yaptığı açıklamalara göre, bugünkü müzakerelerin sonuçları, liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli seviyede.

Bugünkü müzakerelerde bekleyen konuların bazılarının çözüme kavuştuğunu düşünen Ukrayna heyeti, Rus heyetinin "yapıcı" olduğunu düşünüyor.

Mevcut güvenlik formatının işe yaramadığını, yeni bir güvenlik sistemine ihtiyaç olunduğunu vurgulayan Ukrayna tarafı, güvenlik teminatı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkeleri ile Türkiye, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail'in garantör ülke olmasını talep ediyor.

Ukrayna'ya göre, bu güvenlik garantilerinin saldırıya uğrayan üyeyi topluca korumayı öngören NATO antlaşmasının 5. maddesine benzer nitelikte olması gerekirken, Rusya tarafıyla yapılacak herhangi bir anlaşmada Ukrayna’nın AB’ye katılımını engelleyen hiçbir maddeye de yer verilmemesi gerekiyor.

Bununla birlikte ateşkes tesis edilmeden bir anlaşma ve güvenlik garantörlüğünün mümkün olamayacağını vurgulayan Ukrayna heyeti, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğinin yeniden sağlanması gerektiğine işaret ediyor.