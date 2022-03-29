Rusya: Türkiye’ye Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki çabaları için minnettarız

Zaharova, haftalık basın toplantısında, Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Ukrayna'da çözüm bulmak için çaba içerisinde olduğuna dikkati çeken Zaharova, "Rusya-Ukrayna müzakerelerini yapmak ve durumu çözmek için yardıma hazır olan, arabuluculuk çabaları ve rolü için Türkiye’ye minnettarız.” ifadesini kullandı.

Zaharova, Batı’nın Rusya’ya karşı tek taraflı yaptırımları karşısında Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını belirterek "Ankara, ABD ve AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına katılmadı ve uluslararası hukuk kurallarına uymaya devam ediyor." dedi.